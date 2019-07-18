Национальная комиссия по реабилитации при Украинском институте национальной памяти сегодня реабилитировала члена ОУН Ивана Мирона, осужденного советским режимом на 25 лет. Об этом своей странице в Facebook сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Больше не бандит. Украина начала новую реабилитацию осужденных советским режимом. Первым реабилитированным по новому закону стал Иван Мирон - член ОУН, участник Норильского восстания, приговоренный коммунистическим режимом к 25 годам заключения», - написал он.

По словам Вятровича, что сейчас Ивану Мирону — 90 лет.

Мирону родился в селе Росишка Раховского района. Работал учителем начальных классов в с. Черная Тиса.

В детском возрасте был активным участником антисоветского движения.

Осенью 1950-го года отказался служить в армии «оккупантов».

В мае 1951 г. предан и арестован. Следствие велось в Ужгородской тюрьме. В январе 1952 г. получил приговор — 25 лет строгого режима: Харьков, Новосибирск, Красноярск, этап по г. Енисей до Норильска. В 1953 г. — участник восстания политзаключенных в Норильске. С 1955 до 1961 г. — «озерлаг».

В 1961 г. переведен в мордовские лагеря, где отбыл еще 15 лет. За 12 дней до конца срока доставлен в Ужгородскую тюрьму.

Весной 1976 г. в субботу 22 мая увидел волю.

Напомним, 13 марта 2018 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».