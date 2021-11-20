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Период восстановления от перенесенного ковида занимает не менее полутора месяцев, но может длиться и полгода. По словам врачей, от проблем с памятью у перенесших ковид можно избавиться с помощью витаминов, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач, пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на «Курсор».

Врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. Однако оно может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.

«Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше», — сказала Хавкина.

Наиболее правильный комплекс мероприятий для восстановления у того или другого пациента порекомендует терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет, добавила Хавкина. По ее словам, вероятно, пациентам с такими проблемами назначат витаминные комплексы — на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.

Как заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, на проблемы с памятью после и во время болезни жалуются часто. По ее словам, врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия.

Она отметила, что степень выраженности этих нарушений зависит как от изменений, которые были у человека до инфекции, так и от тяжести COVID-19. Врач пояснила, что трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.
ForUm

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