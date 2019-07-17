Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для принятия трех законопроектов: об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда Украины и сосредоточения его работы исключительно на топ-коррупции, о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, Зеленский требует от парламента собраться как можно скорее на пленарное заседание, чтобы принять, в частности, законопроект № 10426, которым предлагается сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на топ-коррупции. «У них (народных депутатов. – Ред.) есть достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание», - заявил Рябошапка.

«Очевидно, что небольшое количество судей (Антикоррупционного суда. – Ред.), а в первой инстанции это будет всего 25 судей, они элементарно не справятся с большим количеством дел. Это приведет к тому, что организация, которая является чрезвычайно важной составляющей в антикоррупционном механизме, не будет работать», - сказал он. По словам Рябошапки, вторым законопроектом является восстановление уголовной ответственности.

«Второй законопроект касается незаконного обогащения. Ранее президент говорил, что одним из его ключевых приоритетов является антикоррупция. Законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также о введении гражданской конфискации незаконно полученных доходов является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с коррупцией. Этот законопроект не был принят раньше, когда его президент вносил в парламент. Сейчас у парламента есть последний шанс исправиться и доказать, что он способен дать в руки антикоррупционным органам эффективные инструменты», - отметил заместитель руководителя ОПУ.

Рябошапка отметил, что третьим законопроектом является отсрочка применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. «Третий законопроект появился в повестке дня президента совсем недавно. Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей, которые говорят о том, что с 24 августа к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции. Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека. В связи с этим президент обратился к парламенту, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение пока звучит об отсрочке применения штрафных санкций на 90 дней», - пояснил Рябошапка.

По его словам, в течение этих 90 дней новая Верховная Рада и новое правительство предложат механизм, каким образом урегулировать наконец эту проблему.