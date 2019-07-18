Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали старшего оперуполномоченного Черкасского отдела полиции за вымогательство и получение неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, оперативный работник требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США за подготовку рапорта об отсутствии в действиях гражданина состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) и уничтожение видео-файлов, на которых содержится информация о похищении автомобиля.

Задержан полицейский во время получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрания в отношении него меры пресечения.

Полицейскому инкриминируется получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).