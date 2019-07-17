В СМИ появилось расследование о кандидатах от президентской партии «Слуга народа» в Кривом Роге. В материале утверждается, что кандидат от СН по 31 округу бывший милиционер Владимир Захарченко, больше известен в городе не раскрытыми преступлениями, а странными бизнес-схемами. Из 392-х других преступлений, которые расследовал Захарченко с 1995 по 2006 год, 153 закончились отказом в возбуждении уголовных дел. Зато более успешным Захарченко оказался на должности главы правления ООО «ДСД ПЛЮС». Соучредителями «ДСД ПЛЮС» являются «Завод буровой техники ДСД» (на котором Захарченко, собственно, и записан в качестве директора по безопасности) и еще пять физических лиц.

За период с 1 января 2018 г. по 20 июня 2019 г. со счетов ООО «Завод буровых установок ДСД» было выведено 953 млн. грн. Поступления составили всего 59 млн.

При этом 516 млн. якобы пошло на закупку запасных частей и комплектующих (сфера деятельности ООО «ДСД Плюс» под руководством Захарченко).

В народе это называют просто – «конверт». Для продвинутых – «конвертационный центр».

Как отмечают расследовании, закупки якобы были произведены у компаний «Максимум трейд сервис» (на 93 млн. грн.), «Винко Лимитед» (на 128 млн. грн.), «Топ Инвест Групп» (на 136 млн. грн.), «Инсерт Т» (на 159 млн. грн). Все эти четыре компании зарегистрированы в Одессе в период с августа 2017 г. по январь 2018 г. Все – проходят по криминальным расследованиям по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

Авторы материалы спрашивают: каким образом человек с таким «багажом» затесался в ряды кандидатов от «Слуги народа» - остается только гадать. Кстати, Захарченко предлагает, цитируем, бороться с преступностью путем «программы возврата на службу старых кадров». Наверное офису партии «Слуга народа» следовало бы прокомментировать данный сюжет на родине президента.