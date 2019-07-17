По состоянию на 17 июля полиция открыла 250 уголовных производств по факту нарушений избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным МВД, правоохранители зарегистрировали уже 4843 нарушений во время избирательной кампании и составили 930 административных протоколов. Также по факту нарушений Национальная полиция открыла 250 уголовных производств.

«Мы изучаем все сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Я еще раз подчеркиваю, что МВД и Национальная полиция находятся вне поддержки всех, кто участвует в парламентских выборах, независимо от провластности или оппозиционности», - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Кроме того, полиция сотрудничает с администрациями социальных сетей для выявления использования рекламы, которая не была оплачена из избирательного фонда, а также для противодействия антирекламе.

«Мы имеем сотрудничество с Facebook, Twitter и Google и будем обнародовать факты, когда у нас есть непроплаченная из избирательного фонда реклама, в том числе, и контрреклама. Это запрещено законом. Мы рассмотрим и посмотрим, кто это, чтобы не быть голословными», - добавил Аваков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для принятия трех законопроектов: об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда Украины и сосредоточения его работы исключительно на топ-коррупции, о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.