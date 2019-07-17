Генеральная прокуратура вызывает на допрос экс-первого замглавы Администрации президента Андрея Портнова в деле Майдана, сообщает LIGA.net.
Портнов должен прийти на допрос в управление спецрасследований ГПУ 19 июля в 11:00.
Допрашивать его будут как свидетеля по делу о препятствовании Евромайдану в ноябре 2013 - феврале 2014-го, злоупотреблению властью правоохранителями и организации умышленных убийств.
Напомним, 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.
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