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В настоящее время никаких юридических препятствий для освобождения украинских моряков нет. Об этом в эфире «Прямого» заявил адвокат Николай Полозов.

«В настоящее время никаких юридических препятствий для освобождения украинских моряков нет. Есть приказ трибунала в котором эта схема предусмотрена без прекращения уголовного дела на территории России. Вопрос только в политической воле Кремля. То, что их освободят, очень высокая вероятность. Я не готов утверждать, что это будет именно до 21 июля», - сообщил он.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.  

15 июля замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что вопрос о возможном обмене 24 военнопленных украинских моряков обсуждается с украинской стороной.
ForUm

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