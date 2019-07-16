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Народный депутат Нестор Шуфрич на встрече с избирателями в Славянске рассказал, как утроил трепку нардепу от БПП Олегу Недаве за то, что тот предал интересы жителей Донассса, которые его выбирали, сообщает «Взгляд».

«Я лично спрашивал Недаву: Ты же с Донбасса. Как ты можешь голосовать против русского языка? Ты, когда баллотировался, говорил людям, что будешь поддерживать в парламенте НАТО?» - рассказалШуфрич.

Отметим, что Недава, которого Порошенко назначил своим смотрящим на Донбассе, поддерживал все скандальные законы своего шефа – он голосовал за закон про статус украинского языка, который притесняет права русскоязычных граждан, закон про сближение Украины с НАТО, и закон, который «открыл дорогу преследованию православных».

«Мы должны добить этих порошенковцев. Они уже покинули БПП. Они вдруг стали независимыми... Таких «Недав» надо добивать, как добивали наши воины остатки фашистов после войны», - заявил Нестор Шуфрич.

СМИ ранее писали, что именно Недаву, будучи президентом, Петр Порошенко назначил своим смотрящим на Донбассе. Этот нардеп от БПП прославился за последние 5 лет тем, что под прикрытием правоохранительных органов отжимал бизнес, распиливал субвенции центрального бюджета, выделяемые в Донецкую область, вырезал браконьерским способом лес, крышует нелегальную работу асфальтного заводавРайгородке.

В настоящий момент правоохранители расследуют факты фальсификаций и скупки голосов, которые по приказу Порошенко Недава организовал во время президентских выборов.

Сегодня наработанные преступные схемы нардеп пытается использовать, чтобы вновь, обманув жителей Донбасса, попасть в Верховную Раду.
ForUm

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