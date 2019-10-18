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Глава комитета по свободе слова Нестор Шуфрич не смог назвать номера статей УК Украины, которые защищают журналистов.

«Номера сейчас не вспомню. Но уже раза четыре подписывал письма о содействии в расследовании именно этих статей», – сказал Шуфрич, отвечая на вопрос, может ли он назвать номера статей в программе Bihus.Info.

На уточняющий вопрос, что предусматривают статьи по защите журналистов, председатель комитета тоже не дал четкого ответа.

Шуфрич только отметил, что в статьях как минимум две части и максимальное наказание за вмешательство в журналистскую деятельность до 7-8 лет. В контексте разговора Шуфрич заявил о необходимости менять законодательство, чтобы правоохранители несли усиленную ответственность в случае ненадлежащего расследования преступлений против журналистов.

В Уголовном кодексе Украины есть несколько статей, касающихся преступлений против журналистов. В частности, это - ст. 171 (Воспрепятствование деятельности журналистов) и ст. 345-1 (Угрозы и насилие в отношении журналиста).
ForUm

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