Закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Первый Независимый" после судебной победы и восстановления спутникового вещания – это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Первого Независимого" - наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы.

Не было ни одного повода, чтобы закрыть телеканал UkrLive. За то время, что он пробыл в эфире, просто невозможно было нарушить закон. Но даже, если бы это и произошло, потребовались бы месяцы, в которые проводились бы проверки, суд рассматривал бы дело и принимал бы законное решение. Мы видели, на примере решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, что власть дала команду закрыть канал любой ценой, усмотрев нарушение в словах оппозиционного политика, и в мнении гостя, которые было сбалансировано мнениями других гостей в студии. Но власть решила не усложнять себе жизнь, ведь подобные проверки ничего бы не дали.

Действия властей по закрытию неугодных СМИ уже вошли в привычку. Незаконно закрыты телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "Zik". Лишены фактически права на деятельность журналисты интернет-изданий Страна.ua и Шарий.net. Десятки международных организаций уже высказали свое возмущение политикой Зеленского.

Как совладелец телеканалов UkrLive и "Первый Независимый" я хочу еще раз повторить – все мои интересы – исключительно в Украине, у меня нет имущества и бизнеса в России, я никогда не финансировал терроризм и сепаратизм, вся моя политическая деятельность ведется законно и в интересах украинского народа. Богатая Украина – это европейская страна со свободой слова, независимыми СМИ, легальной оппозиционной деятельностью и властью, которая следует законам и Конституции, а не нарушает их.

Поэтому я заявляю: подобное пренебрежение и откровенное наплевательство на свободу слова, как одну из важнейших признаков демократии, просто невозможно оставлять незамеченной. Мы будем об этом говорить и в Украине, и по всем мире! Действия украинской власти не останутся безнаказанными!

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive.

В частности, Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний:

Медиахолдинг "Новости";

"Тайм Медиа";

"Телепростир".

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.

Санкции введены на 5 лет, санкции введены против ООО "Тайм медиа" (это телеканал "Перший Незалежний"), созданный журналистами 112, NewsOne и ZIK).