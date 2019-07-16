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Мэр Днипра Борис Филатов решил полностью перекрыть на время ремонта Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мост закрывается полностью до 14 сентября в 00:00 часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича (Зеленского - Ред.), хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть», - написал он.

Мэр города также сообщил, что мост самый длинный в Украине по протяженности над водой и его не ремонтировали 50 лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября. 

Филатов сообщил, что с главой государства они заключили пари на этот счет. Если 14 сентября не будет торжественно открыт мост, мэр города напишет заявление об увольнении и уйдет в отставку
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