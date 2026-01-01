Масштабна пожежа знищила історичну церкву у центрі Амстердама

У новорічну ніч в Амстердамі масштабна пожежа майже повністю знищила історичну церкву Вонделькерк.

Загоряння виникло близько 01:00 у вежі храму. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє NOS.



Через сильний вітер палаючі частинки розносилися навколо, тому десятки житлових будинків у безпосередній близькості до церкви довелося евакуювати. Мешканців тимчасово знайшли прихисток в сусідній студії йоги.



Рятувальники побоювалися обвалу будівлі, однак зранку служба безпеки повідомила, що загроза обвалення минула, а стіни церкви встояли.

Вогонь станом на ранок ще не був повністю локалізований: близько 09:00 пожежники все ще фіксували окремі осередки займання.



Евакуйовані мешканці зможуть повернутися до своїх домівок упродовж дня.

Причина пожежі наразі невідома. Серед місцевих жителів поширюються чутки, що у вежу потрапили феєрверки, але пожежна служба не може цього підтвердити.



Будівлю церкви, спроєктовану наприкінці XIX століття, до 1977 року використовували як католицький храм. Нині вона має статус національної пам’ятки та слугувала місцем для проведення спеціальних заходів, а також недільних богослужінь громади Liberty Church.

Фото: NOS.