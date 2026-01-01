﻿
Свiт

Масштабна пожежа знищила історичну церкву у центрі Амстердама

Масштабна пожежа знищила історичну церкву у центрі Амстердама

У новорічну ніч в Амстердамі масштабна пожежа майже повністю знищила історичну церкву Вонделькерк.

Загоряння виникло близько 01:00 у вежі храму. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє NOS.

Через сильний вітер палаючі частинки розносилися навколо, тому десятки житлових будинків у безпосередній близькості до церкви довелося евакуювати. Мешканців тимчасово знайшли прихисток в сусідній студії йоги.

Рятувальники побоювалися обвалу будівлі, однак зранку служба безпеки повідомила, що загроза обвалення минула, а стіни церкви встояли. 

Вогонь станом на ранок ще не був повністю локалізований: близько 09:00 пожежники все ще фіксували окремі осередки займання. 

Евакуйовані мешканці зможуть повернутися до своїх домівок упродовж дня.

Причина пожежі наразі невідома. Серед місцевих жителів поширюються чутки, що у вежу потрапили феєрверки, але пожежна служба не може цього підтвердити.

Будівлю церкви, спроєктовану наприкінці XIX століття, до 1977 року використовували як католицький храм. Нині вона має статус національної пам’ятки та слугувала місцем для проведення спеціальних заходів, а також недільних богослужінь громади Liberty Church.

Фото: NOS.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

пожежаАмстердамцерква
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кремль стверджує, що ЗСУ атакували резиденцію Путіна через оголошення Києвом нових ударів, – Politico
Полiтика 31.12.2025 21:07:06
Кремль стверджує, що ЗСУ атакували резиденцію Путіна через оголошення Києвом нових ударів, – Politico
Читати
Наші захисники заявили про спроби РФ прорватися на північ від Грабовського
Війна 31.12.2025 20:38:49
Наші захисники заявили про спроби РФ прорватися на північ від Грабовського
Читати
500 найбагатших людей світу за 2025 рік заробили рекордні 2,2 трлн доларів, – Bloomberg
Свiт 31.12.2025 20:09:50
500 найбагатших людей світу за 2025 рік заробили рекордні 2,2 трлн доларів, – Bloomberg
Читати

Популярнi статтi