Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма решения о возвращении Украине коллекции «скифского золота». Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

«Решение суда первой инстанции в декабре 2016 года было победным для Украины. Суд постановил – музейные артефакты принадлежат государству Украина и определил возращение 565 артефактов в Киев – в частности к Национальному музею истории Украины, которому решением Минкульта принадлежит операционное управление ценностями», - напомнила она в Facebook.

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Однако «независимые» крымские музеи не остановились и несмотря на слабую перспективу решения выигрыша обжаловали решение.

«Представителей крымских музеев в этот раз нет в суде. Их представляет одна из лучших юридических компаний в Нидерландах, которая вела большинство дел, связанных с Россией (Юкос и т.д.). В публичной части их представитель уже сказала, что эти ценности стали частью политической игры, что является недопустимым. По сути, ценности должны быть отданы Крыму, потому что руководители крымских музеев не могут приехать и в Украину и защищать ценности там», - сообщила Джапарова.

По ее словам, защита настаивает на том, что это имущественный вопрос между музеями - музеем Аларда Пирсона и четырьмя крымскими музеями, а не политический.

«Украина опирается на конвенцию ЮНЕСКО 1970 и то, что музейные артефакты являются частью государственного музейного фонда. А в условиях оккупации государство как гарант их хранения, не сможет это гарантировать в условиях их возврата в Крым. Тем более на фоне незаконных действий России в украинском Крыму - «реставрирован» Ханский дворец и другие объекты, незаконные археологические раскопки и вывоз культурных ценностей Украины в Россию», - подчеркнула замминистра.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

В начале 2017 музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.