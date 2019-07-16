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Вчера, 15 июля, в Винницкой области полиция задержала начальника одного из таможенных постов и его подчиненного по подозрению в причастности к коррупционной схеме растаможки автомобилей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты получения взяток. За каждую таможенную декларацию таможенникам нужно было платить 500 гривен. В целом начальник таможенного поста получил взяток почти на 300 тысяч гривен.

Правоохранители изъяли 95 700 тысяч гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды. Сейчас проводятся обыски по месту работы и проживания задержанных. 
ForUm

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