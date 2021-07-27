СБУ заблокировала коррупционную схему в одном из частных высших учебных заведений. Советник ректора за взятки «гарантировала» получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов, сообщил пресс-центр ведомства.

Правоохранители задержали чиновницу в Киеве на получении очередной части неправомерной выгоды.

По данным следствия, она наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы.

Стоимость «услуг» стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.