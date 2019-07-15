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Французский журналист Поль Гого, который был на Донбассе вместе с Уильямом Рогелоном, главным свидетелем обвинения в деле нацгвардейца Виталия Маркива, и которому Рогелон позвонил в момент обстрела, назвал решение суда Павии потрясающим и заявил о готовности дать показания во время апелляционного рассмотрения, сообщает УНИАН.

«Потрясающее решение итальянского правосудия, для тех, кто хоть немного знает это дело. Поскольку я был в первых рядах этой драмы, я бы хотел свидетельствовать», - рассказал журналист.

Гого отметил, что итальянская прокуратура провалила расследование: «Я был в Донецке, я там жил с пострадавшим французом. Он мне позвонил в момент обстрела, я предупредил посольство. Его серьезность никогда не подвергалась сомнению, хотя он однозначно сыграл роль в течении этой драмы. Но, похоже, Италия полностью провалила расследование».

Гого заметил, что Маркива осудили «на основе ложных показаний» и явно под давлением журналистских профсоюзов.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУсрочно заняться вопросом возвращения Маркива.

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военнослужащим, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.
ForUm

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