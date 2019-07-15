В Русской Православной Церкви считают, что личное общение президентов России и Украины позволит решить накопившиеся проблемы, при этом церковный вопрос вряд ли должен стать темой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Фото: УНИАН
Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион, передает «Интерфакс-религии».
«Я думаю, что вопрос церковного раскола вообще не является тем вопросом, который должны обсуждать президенты», - сказал он.
По мнению митрополита, президентам стоит беседовать о таких вопросах, как проблемы Донбасса, проблемы русскоязычных жителей Украины и многих других проблемах, «которые накопились, которые стали причиной нынешнего положения вещей».
«Я очень надеюсь на то, что у президентов России и Украины установится личный контакт, который поможет исправить ошибки, совершенные в прошлом», - заключил представитель РПЦ.
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