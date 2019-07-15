также в разделеРелигия
Вернувшаяся из ПЦУ община Морозовки единогласно проголосовала за единство с УПЦ 11
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода религиозных приходов УПЦ в ПЦУ 12
В Виннице верующие УПЦ помолились у захваченного Спасо-Преображенского собора, несмотря на попытки активистов ПЦУ помешать проведению молебна 16
На Западной Украине почтили память епископа Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти 9
На Одесщине появился новый храм УПЦ в честь первоверховных апостолов Петра и Павла 11
В Полтаве тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой Богородицы 15
В Почаевской лавре приняли воспитанников детского дома из Казахстана 16
Митрополит Онуфрий объяснил, чем отличается вера сердца и ума 17
УПЦ: В храме Амфилохия Почаевского на Львовщине замироточила икона Богородицы 13
На Тернопольщине неизвестные осквернили и ограбили отобранный у УПЦ храм 8
Тысячи паломников прибыли на торжества в честь преподобного Амфилохия Почаевского на его родине 35
В Кипрской Церкви заявили, что предоставление Томоса Украине должно было соответствовать правилам и традициям Церкви 38
Митрополит Онуфрий рассказал, от чего рождается вера 49
В Северодонецке верующие УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о защите города 37
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как верующему человеку раскрыть свои таланты 29
В Одессе более 10 тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом с Касперовской чудотворной иконой (фото, видео) 19
Владимир-Волынский митрополит УПЦ: Христианин не может поддерживать кандидатов, которые пренебрегают Божьими заповедями 14
Наместник Киево-Печерской лавры – о ПЦУ: Это не Церковь, а политическое сборище, которое создано прежней властью при поддержке Стамбула 38

В Русской Православной Церкви считают, что личное общение президентов России и Украины позволит решить накопившиеся проблемы, при этом церковный вопрос вряд ли должен стать темой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Фото: УНИАН

Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион, передает «Интерфакс-религии».

«Я думаю, что вопрос церковного раскола вообще не является тем вопросом, который должны обсуждать президенты», - сказал он.

По мнению митрополита, президентам стоит беседовать о таких вопросах, как проблемы Донбасса, проблемы русскоязычных жителей Украины и многих других проблемах, «которые накопились, которые стали причиной нынешнего положения вещей». 

«Я очень надеюсь на то, что у президентов России и Украины установится личный контакт, который поможет исправить ошибки, совершенные в прошлом», - заключил представитель РПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги