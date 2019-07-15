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В день празднования в честь Горбаневской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, 13 июля, после Божественной литургии в Свято-Макаровском кафедральном соборе Полтавы, состоялся крестный ход с чтимым образом к Горбаневскому Богородичному монастырю.

Фото: Полтавская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, в крестном ходе приняли участие представители епископата и духовенства, а также несколько тысяч паломников.

У Святого источника на месте обнаружения в XVIII веке чудотворной Горбаневской иконы был совершен Чин малого освящения воды.

После окончания торжеств, всем присутствующим была предложена трапеза.
ForUm

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