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Жители Славянска и Славянского района могут стать жертвами избирательной аферы криминального авторитета, смотрящего от Порошенко по Донбассу, нардепа от БПП Олега Недавы, сообщает «Взгляд».

Как выяснилось, Олег Недава запустил на 47-м округе целую схему по подкупу и обману избирателей.

Местные жители рассказывают, что в агитационных палатках Недавы им предлагают взять «социальные карточки сторонника» с символикой пропорошенковской партии «Наш край», с которыми можно будет покупать продукты со скидкой в 15%. Принимать такие карточки будут в торговой сети «Белиссимо», директором которой является Садыков.

Но дают такие карточки агитаторы не просто так – взамен они требуют, чтобы люди проголосовали за Олега Недаву, а также предоставили свои паспортные данные. Но особое подозрение вызывает то, что карточки активируются уже после выборов. И нет никакой гарантии, что люди в итоге получат скидки. В интернете уже появляются видеоролики на которых представители Недавы подтверждают раздачу карточек.

Правозащитники и полиция предупреждают граждан, что участие в подобных схемах подпадает под действие статьи 160 Уголовного кодекса. Тем, кто решит продать свой голос, грозит 5100 грн штрафа и 2 года тюрьмы. Для организаторов подобных схем наказание еще более жесткое – 7 лет лишения свободы.

Па факту жалобы жительницы Славянска Татьяны Цатурян полиция уже открыла соответствующее уголовное производство.

Местные журналисты сообщают, что Недава хотел подключить к своей афере и другие сети продуктовых магазинов Славянска: «Чудо маркет», «Брусничку», «АТБ» и «Фокстрот». Однако везде получил отказ. Нардеп от БПП тогда пытался запугивать руководство торговых сетей своим криминальным покровителем Юрой Енакиевским, который сейчас скрывается от украинского правосудия в Монако.

На Донбассе бизнесмены и местные власти хорошо знают, что из себя представляет преступная группировка Недавы и Енакиевского: шантаж, рейдерство, разворовывание бюджетных средств и даже заказные убийства. Сегодня в СБУ ведется несколько дел по преступлениям, которые совершила эта группировка.

Кроме того отдельно и.о. главы СБУ Иван Баканов поручил расследовать факты фальсификаций и подкупа избирателей, которые Олег Недава организовывал на Донбассе во время первого тура президентских выборов. Тогда Недаваспециально под Порошенко организовал целую «сетку» по подкупу и фальсификациям. В преступную схему втянули членов избирательных комиссий, глав Александровской и Черкасской ОТГ, голов Святогорска и Былбасовки. Теперь всем им грозят тюремные сроки.

Как только Недава утратит депутатскую неприкосновенность, ему придется предстать перед законом.
ForUm

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