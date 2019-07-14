В воскресенье, 14 июля, у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.
Об этом сообщили в Геологической службе США.
Подземные толчки произошли в 102 км к северу от Лайвуи. Очаг залегал на глубине 10 км.
Вслед были зафиксированы еще два сильных землетрясения магнитудой 5,2 в 91 км и 89 км от Лайвуи.
Сообщения о пострадавших и повреждениях не поступали.
Ранее у северо-западного побережья Австралии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. Также, серия землетрясений прошла в Японии и на Филиппинах.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время