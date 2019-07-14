В воскресенье, 14 июля, у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.

Об этом сообщили в Геологической службе США.

Подземные толчки произошли в 102 км к северу от Лайвуи. Очаг залегал на глубине 10 км.

Вслед были зафиксированы еще два сильных землетрясения магнитудой 5,2 в 91 км и 89 км от Лайвуи.

Сообщения о пострадавших и повреждениях не поступали.

Ранее у северо-западного побережья Австралии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. Также, серия землетрясений прошла в Японии и на Филиппинах.