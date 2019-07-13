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На Филиппинах произошло мощное землетрясение, в результате которого были разрушены дома, церкви и другие здания.

Об этом сообщает AFP.

В результате 25 человек получили травмы.

Также были разрушены жилые дома, церкви и другие здания.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-восточном побережье острова Минданао вечером в пятницу, 12 июля, на глубине 11,8 км.

Эпицентр землетрясения находился возле городка Мадрид на Филиппинах. Влияние подземных толчков почувствовали также в четырех соседних городах.

Раненые были эвакуированы в районный госпиталь Мадрида.

Напомним, в Японии сегодня ночью произошло землетрясение магнитудой 6,1.
ForUm

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