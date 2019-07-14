В Париже проходит военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

Принимает парад президент Франции Эммануэль Макрон.

По Елисейским полям торжественным маршем пройдут более 4 тысяч военнослужащих – мужчин и женщин. В параде задействованы 69 самолетов, 40 вертолетов, до 200 мотоциклов, а также более 200 лошадей.

«Как никогда, после окончания Второй мировой войны, Европа не была столь важной», - отметил накануне национального праздника Франции президент Макрон.

Во время парада по центру Парижа промаршировали «европейские войска» — военные из Европейской инициативы военного вмешательства, созданной по инициативе 10 европейских стран.