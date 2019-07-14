Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала на официальном сайте фотографии всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщили в гражданской сети Чесно.

Отмечается, что это сделано впервые за всю историю выборов в Украине. Во время прошлых выборов украинцы могли увидеть фото кандидатов в своем округе только на информационных плакатах на избирательных участках в день голосования.

«Такой шаг, на который ЦИК пошла после соответствующего обращения движения Чесно, позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых „клонов“, которые могут исказить результаты волеизъявления граждан», — говорится в сообщении.

По данным Чесно, на сайте ЦИК доступны фотографии всех 3082 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в 199 мажоритарных округах. Однако на сайте ЦИК отсутствуют фотографии ряда кандидатов из списков политических партий.

Напомним, что среди кандидатов-мажоритарщиков больше всего директоров предприятий, ФЛПов, нардепов и безработных.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.