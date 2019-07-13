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Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает освободить украинского политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова. Об этом ведомство написало в Twitter.

В МИД Украины в очередной раз призвали освободить Сенцова.

«Сегодня режиссеру Олегу Сенцову исполняется 43 года. Он уже шесть лет находится в тюрьме, незаконно задержан и осужден. Мы стоим вместе с Олегом и повторяем требование освободить его», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как известно, сегодня, 13 июля, Сенцову исполнилось 43 года. Он шестой раз встречает день своего рождения в заключении в российской колонии.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе у себя на странице в Facebook написал: «Олег Сенцов всем передает привет из колонии. У него все нормально, здоровье в норме. Работает над новыми рассказами и повестями».
ForUm

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