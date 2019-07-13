Осужденному в России на 20 лет колонии украинскому режиссеру Олегу Сенцову в субботу, 13 июля, исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в заключении.

В городах Украины и за рубежом проходят различные акции в поддержку политзаключенного Кремля Олега Сенцова по случаю его дня рождения.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Так, в украинских городах проведут показы фильмов и чтения произведений Сенцова, флешмобы по написанию писем политзаключенным и разнообразные акции солидарности по случаю дня рождения режиссера. Мероприятия пройдут в Киеве, Львове, Днепре, Ужгороде, Одессе, Запорожье, Черновцах, Краматорске и других городах.

Кроме того, соответствующие акции проведут и за рубежом: в Лондоне, Люксембурге, Мюнхене, Берлине, Риге, Нью-Йорке, Люблине, Москве, Галифаксе и др.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму в 2014 году. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией.

25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно приговорил украинца к 20 годам строгого режима.