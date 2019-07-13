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Адвокат нацгвардейца Виталия Маркива Рафаеле Дела Валле заявил, что суд по делу украинца течение 90 дней должен обнародовать мотивацию приговора, после чего защита сможет подать апелляцию.

Об этом сообщает Громадське.

Решение по апелляции могут принять весной 2020 года.

Апелляцию будет рассматривать апелляционный суд в Малане. Этот суд не будет заслушивать свидетелей, а будет работать только с материалами дела. На рассмотрение апелляции может уйти от одного до нескольких месяцев, поэтому решение могут принять весной 2020 года.

Ранее суд в итальянском городе Павия 12 июля приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения Маркива.

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военнослужащим, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.
ForUm

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