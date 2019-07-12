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Прокурор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии к 24 годам заключения по обвинению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году, заявляет, что удивлен таким суровым приговором суда.

Андреа Дзанончелли в мае просил суд дать Маркиву 17 лет заключения, несмотря на то, что уголовный кодекс предусматривает 24 года лишения свободы.

Прокурор мотивировал свое решение смягчающими обстоятельствами (Маркив не имел судимости, и имел хорошее поведение во время процесса, - ред.), передает Радио Свобода.

Однако суд отверг смягчающие обстоятельства и признал, что Маркив играл ведущую роль в убийстве итальянского репортера.

Когда Маркива вывели из зала суда, к нему пропустить его мать Оксану Максимчук. После разговора с сыном она заявила, что он держится бодро и настроен на обжалование дела.

По словам Максимчук, итальянское правосудие «показало свое лицо» и доказало, что «не заинтересовано найти правду», а судьи, по ее словам, продемонстрировали несостоятельность разобраться в том, что произошло на самом деле.

Адвокату Маркива Раффаэле Делла Валле стало плохо на заседании, к нему приехала «скорая». После оказания помощи он заявил, что это для него вердикт, чтобы эмигрировать из Италии. Защитник отметил, что не согласен с решением, назвал его нелогичным и отметил, что адвокаты будут обращаться в апелляционный суд.

Он выразил надежду, что на апелляции по делу будет другой, «компетентный судья».

«Вердикт суда присяжных в Павии является политическим и вызывает разочарование в итальянском правосудии. Без надежды, я таки продолжаю идти дальше. Готовим апелляцию на несправедливое решение суда. Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан. Впервые в Италии, когда осудили иностранного солдата, который воевал за рубежом», - сказал Делла Валле.

Как сообщал ForUm, 12 июля суд в итальянской Павии приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы. Впервые за рубежом осудили украинского солдата, который защищал Украину от агрессора.

Украина обжалует приговор.
ForUm

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