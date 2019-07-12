Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которые являются гражданами РФ. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что эти лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» не могут быть официальными наблюдателями», - пояснили в ЦИК.