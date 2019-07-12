также в разделеВыборы
Савицкий: Руслан Плохой готовит иски на ряд центральных СМИ 61
КИУ: На выборах баллотируется 161 кандидат-клон 20
На Прикарпатье «избирательных туристов» возят в Буковель 21
Взлом почты нардепа Сергея Рыбалка 29
На Полтавщине БППшник Ищейкин готовит фальсификации в округе 20
Итальянская пресса о фильме Стоуна: Медведчук рассказал о событиях в Украине от лица миллионов граждан, выступивших против переворота 57
Клон журналиста Дубинского снялся с выборов на 94 округе 81
По криминальному авторитету Олегу Недаве СБУ начала производство за фальсификации на выборах на Донбассе в пользу Порошенко 92
Кузьмин проиграл суд Парубию 37
На Луганщине избирателей пытались подкупить сахаром 15
КИУ: Александр Третьяков – наиболее продуктивный среди мажоритарщиков Киева 58
Савченко собралась в агиттур в «ДНР» 57
Более тысячи крымчан сменили место голосования на выборах в Раду 14
Верховный суд отменил пережеребьевку партий 40
ЦИК отменил регистрацию 11 кандидатов в нардепы 197
Партия Слуга народа исключила семь кандидатов из списка 55
От «Слуги Народа» в Раду пытается пролезть скандальная экс-чиновница Анна Бондарь 194
Слуга народа подала жалобу в суд по повторной жеребьевке 31

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которые являются гражданами РФ. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что эти лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» не могут быть официальными наблюдателями», - пояснили в ЦИК.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
15
Теги