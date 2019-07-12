Сколько Укрзализныця должна купить пассажирских вагонов – определяет годовой финансовый план компании, а не Крюковский вагоностроительный завод.

Об этом заявили в пресс-службе компании, комментируя заявление завода об иске о взыскании 1,4 млрд грн с Укрзализныци.

Так, в этом году перевозчик планирует приобрести 20 пассажирских вагонов. В частности, 10 – как предполагает финплан и еще 10 после его корректировки Кабмином.

Как отмечают в Укрзализныце, с запланированными инвестициями в пассажирский сектор на 2019 и количеством вагонов, которые планируется приобрести, еще в марте был знаком топ-менеджмент Крюковского вагоностроительного завода. Так, поскольку финансовый план Укрзализныци был утвержден уже после подписания договора на поставку 54 пассажирских вагонов с КВСЗ, то перевозчик откорректировал период поставки. В частности, Укрзализныця предложила заводу поставить большую часть подвижного состава в 2020 году, в соответствии с финансовыми возможностями компании.

Корректировка необходимого количества подвижного состава для поставки по контракту предусмотрена и в самих договорах, и такое право предоставляет компании постановление Кабинета Министров Украины от 3 октября 2012 № 899 «О порядке осуществления расходов субъектами хозяйствования государственного сектора экономики в случае неутверждения (несогласования) годовых финансовых планов в установленном порядке».

Укрзализныця уже внесла заводу авансовый платеж за 5 пассажирских вагонов, из которых поставлено 3. Что касается 2 вагонов класса РИЦ, то Укрзализныця ожидает от завода-производителя предоставления им полного пакета документов, который бы подтвердил соответствие этих вагонов требованиям курсирования в межгосударственном сообщении, где ширина колеи 1435 мм. В частности, Укрзализныця уже обращалась к коллегам из Венгрии, Польши и Австрии, но эти железные дороги не подтвердили наличие разрешительных документов для курсирования вагонов РИЦ на своей территории.

Укрзализныця призвала Крюковский вагоностроительный завод не манипулировать фактами, а совершенствовать качество подвижного состава и устранить конструктивные недостатки, которые были выявлены в ходе эксплуатации скоростных поездов производства КВСЗ. В частности, это касается систем кондиционирования, работающих не на 100% своей мощности, и разрушения инфраструктуры железной дороги. Факты об этом уже были направлены на Крюковский вагоностроительный завод.