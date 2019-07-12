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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений, в том числе, в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», - сказал пресс-секретарь Путина.

Как сообщал ForUm, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.  Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории России.
ForUm

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