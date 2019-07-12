Соломенский районный суд Киева избрал для заместителя главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука, подозреваемого в вымогательстве 10 тыс. долларов, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Об этом сообщают Українські Новини.

Отмечается, что прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте с ношением браслета, однако браслет для Бондарчука пока не нашли.

Также суд обязал Бондарчука сдать паспорт для выезда за границу.

Напомним, следствие по делу Бондарчука установило, что чиновник в обмен на 10 тыс. долларов неправомерной выгоды пообещал содействовать в трудоустройстве лица Фонда государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости «услуги» — до 9,8 тыс. долларов. В НАБУ уточнили, что деньги передавались двумя траншами. Во время получения второго — в размере 4,8 тыс. долларов, чиновника разоблачили «на горячем» и задержали.

Кроме этого, с марта 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли еще одно досудебное расследование, в рамках которого в действиях заместителя председателя Укргосархива установили иное правонарушение, подследственное НАБУ: внесение в е-декларации за 2016 год заведомо недостоверных сведений.