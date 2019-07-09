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9 июля 2019 детективы Национального бюро совместно с сотрудниками департамента «К» Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя Государственной архивной службы.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, чиновник в обмен на 10 тыс. долл. неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости «услуги» - до 9,8 тыс. долл. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тыс. долл., чиновника и разоблачили «на горячем».

Сейчас зампредседателя Укргосархива задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц.
ForUm

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