Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова к Кабинету Министров Украины о возобновлении его в должности председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, истец просит суд признать протравным и отменить распоряжение Кабмина, датированное 24 апреля, «Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины» и восстановить его в указанной должности.

В то же время Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.