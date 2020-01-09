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В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству инфраструктуры Украины.

Истец оспаривает Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины в части, касающейся условий возврата платежей за неиспользованные проездные документы, сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец не согласен с положениями о том, что при отказе пассажира от поездки по личным причинам в срок менее чем за 9 часов до отправления поезда, выплачивается полная стоимость билета, а стоимость плацкарты не выплачивается, а если отказ состоялся после отправления поезда (но не более чем через час после его отправления), выплачивается 10% стоимости билета и плацкарты.

По мнению истца, оспариваемые положения изложены таким образом, что перевозчик применяет к потребителю непропорционально большую сумму компенсации за отказ от поездки. Истец просит суд признать противоправными и недействительными указанные положения Правил, утвержденных приказом Министерства транспорта и связи Украины от 27.12.2006г. №1196.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
ForUm

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