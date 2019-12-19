Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Михаила Ноняка к руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану.

Как сообщает пресс-служба суда, среди требований иска – признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении Михаила Ноняка от должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма премьер-министру Украины.

Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса президента об инициировании вышеупомянутых вопросов. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

В производстве Окружного административного суд Киева находится дело по иску Михаила Ноняка к Кабинету Министров об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий на должности Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Как сообщал ForUm, в июле президент Зеленский заявил, что руководителя Укртрансбезопасности Ноняка отстранили из-за значительных недостатков в работе.