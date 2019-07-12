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Впервые с начала российской агрессии крымский судья за совершение государственной измены лишен свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества, сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что гражданка Украины Г., будучи судьей Апелляционного суда Крыма, умышленно с марта 2014 по 2017 обеспечила становление и укрепление оккупационной власти Российской Федерации путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории Украины (АР Крым), а также выполнение функций представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым. Такими действиями Российской Федерации умышленно оказана помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

По принципиальной позиции прокуроров при поддержке публичного обвинения в суде коллегией судей Святошинского районного суда Киева в порядке специального судебного производства упомянутая судья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества.
ForUm

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