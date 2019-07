Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на решение Верховной Рады, которая провалила его отставку.

«Верховная Рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки.

Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. «You can check out anytime you like, but you can never leave...» ( "Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти...»), - написал он в Facebook.

Напомним, 11 июля Верховная Рада во второй раз не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначила на эту должность внешнеполитического советника президента Вадима Пристайко.

6 июня Верховная Рада первый раз провалила голосование за увольнение Климкина. Его отставку поддержали только 137 депутатов. 17 мая он написал заявление об отставке.

1 июля Климкин заявил о намерении уйти в политический отпуск.