Зустріч Путіна та Зеленського є малоймовірною, - Александр Стубб

Російський диктатор Владімір Путін уникає особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським через страх втратити образ "великої держави".

Як інформує tvpworld.com, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю газеті Ykkösaam.

Стубб назвав таку зустріч малоймовірною, оскільки Кремль не змінив своїх цілей у війні проти України. За його словами, путінська політика спрямована на закріплення статусу "великої держави", розкол єдності Заходу та обмеження права України на самовизначення.

"Він боїться, що Росію не сприйматимуть як велику державу, якщо він зустрінеться із Зеленським. Він боїться, що Європа та США єдині у підтримці Зеленського, і що він не зможе обмежити право України на самовизначення", - наголосив Стубб.

Фінський президент підкреслив, що критично важливо для України зберегти незалежність, територіальну цілісність, сильні Збройні сили та право на вступ до НАТО й ЄС.

