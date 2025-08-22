Відкриття нового військового центру для українських та польських військових у Польщі

З 1 вересня у Польщі відкриється новий навчальний табір для українських та польських військових.

Про це повідомив віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про завершення будівництва нового навчального табору, в якому тренуватимуться польські та українські військові.

Другий за розмірами тренувальний комплекс, створений за стандартами НАТО, розташовано на півдні Польщі.

— Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір – місце для навчання польських, а також українських військових. Це місія, яку в межах НАТО норвежці вирішили втілити в партнерстві з Польщею. Це наша філософія — ми хочемо допомагати Україні на території Республіки Польща, — написав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

Будівництво табору розпочалося 14 липня. Новий навчальний центр зміцнить співпрацю Польщі та України.

Заняття для військових розпочнуться 1 вересня. Після завершення війни в Україні комплекс буде передано польським Збройним силам.