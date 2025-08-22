﻿
Свiт

Відкриття нового військового центру для українських та польських військових у Польщі

Відкриття нового військового центру для українських та польських військових у Польщі

З 1 вересня у Польщі відкриється новий навчальний табір для українських та польських військових.

Про це повідомив віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. 

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про завершення будівництва нового навчального табору, в якому тренуватимуться польські та  українські військові.

Другий за розмірами тренувальний комплекс, створений за стандартами НАТО, розташовано на півдні Польщі.

— Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір – місце для навчання польських, а також українських військових. Це місія, яку в межах НАТО норвежці вирішили втілити в партнерстві з Польщею. Це наша філософія — ми хочемо допомагати Україні на території Республіки Польща, — написав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

Будівництво табору розпочалося 14 липня. Новий навчальний центр зміцнить співпрацю Польщі та України.

Заняття для військових розпочнуться 1 вересня. Після завершення війни в Україні комплекс буде передано польським Збройним силам.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУвійськові навчаннявійна в УкраїніУкраїна-Польща
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Італії вбили 6-річного українця на пішохідному переході, його органи підуть на донорство
Свiт 22.08.2025 18:07:47
В Італії вбили 6-річного українця на пішохідному переході, його органи підуть на донорство
Читати
Україна втрачала в липні майже 20 квадратних кілометрів за добу
Війна 22.08.2025 17:54:10
Україна втрачала в липні майже 20 квадратних кілометрів за добу
Читати
Прорашистська Угорщина вимагає від ЄС засудження ударів по нафтопроводу
Полiтика 22.08.2025 17:25:13
Прорашистська Угорщина вимагає від ЄС засудження ударів по нафтопроводу
Читати

Популярнi статтi