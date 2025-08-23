Канівчанка намагалася підпалити гідроелектростанцію

До суду скерували обвинувальний акт стосовно канівчанки, яку підозрюють у диверсії. За версією слідства, вона отримала від росіян вказівку підпалити гідроелектростанцію.

Про це Суспільному повідомила виконувачка обовʼязків речниці обласної прокуратури Ірина Головня.

За інформацією прокуратури, обвинувачені — 26-річна мешканка Канева.

"Під час досудового розслідування з’ясували, що на початку квітня 2025 року вона через телеграм отримала від представника спецслужб РФ вказівку підпалити гідроелектростанцію в одній із громад Черкащини. Жінка підшукала горючу рідину та вирішила виконати диверсійне завдання увечері. За це їй обіцяли грошову винагороду", — розповіла речниця.

Унаслідок підпалу могла бути завдана шкода об’єкту критичної інфраструктури держави, додала вона.

Дії жінки кваліфікували за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України — диверсія. Санкція частини 2 статті 113 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.