﻿
Свiт

Китай готовий відправити до України миротворців, але ця ідея викликає застереження

Китай готовий відправити до України миротворців, але ця ідея викликає застереження

Китай готовий долучитися до миротворчої місії в Україні, але лише якщо розгортання військ буде здійснено на підставі мандата Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Про це пише Welt з посиланням на європейських дипломатів.

У Брюсселі такий план викликав неоднозначну реакцію. Адже, з одного боку, залучення Китаю могло б сприяти прийняттю розміщення іноземних військ для нагляду за миром.

«[Але водночас] існує також небезпека, що Китай в Україні буде насамперед займатися шпигунством і в разі конфлікту замість нейтральної займе проросійську позицію», — сказав європейський дипломат.

До того ж більшість країн Євросоюзу з різних причин не хочуть надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН.

У виданні зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Пекін підтримує Москву, постачаючи їй компоненти для виробництва зброї. Зокрема, за даними української розвідки, частка китайських компонентів у російських «шахедах» сягає до 65%.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф казав, що під час зустрічі на Алясці рашистський лідер Владімір Путін і Дональд Трамп домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Після цього «коаліція охочих» запевнила, що готова відіграти роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, розмістивши свій військовий контингент на її території.

Водночас поки залишається незрозумілим характер підтримки з боку США. У Білому домі казали, що Вашингтон, «безумовно, може допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки». Сам Трамп наголошував, що США не відправлятимуть своїх військових, однак він не виключив допомогу з «повітряними перевезеннями» для союзників.

Видання Wall Street Journal написало, що державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

А Володимир Зеленський після зустрічі в Білому домі повідомляв, що однією з частин гарантій безпеки має бути пакет американської зброї, яку Україна не виробляє. Йдеться про літаки та системи протиповітряної оборони.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Китаймиротворці
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Комплексна допомога Україні 4,05 млрд євро: що відомо
Економіка 22.08.2025 22:51:00
Комплексна допомога Україні 4,05 млрд євро: що відомо
Читати
Повітряна розвідка США у рамках гарантій безпеки для України, – CNN
Полiтика 22.08.2025 22:32:34
Повітряна розвідка США у рамках гарантій безпеки для України, – CNN
Читати
Для танго потрібно двоє: Трамп хотів би провести зустріч із Путіним та Зеленським, але багато хто вважає таку зустріч безрезультатною
Полiтика 22.08.2025 21:59:29
Для танго потрібно двоє: Трамп хотів би провести зустріч із Путіним та Зеленським, але багато хто вважає таку зустріч безрезультатною
Читати

Популярнi статтi