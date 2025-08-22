﻿
Економіка

Комплексна допомога Україні 4,05 млрд євро: що відомо

Комплексна допомога Україні 4,05 млрд євро: що відомо

Євросоюз ухвалив пакет підтримки для України на €4,05 млрд: кошти виділені через Ukraine Facility та програму макрофінансової допомоги. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами глави уряду, пакет Єврокомісії сформовано з двох частин:

€1 млрд в рамках ERA Loans, профінансованих за рахунок заморожених російських активів.

€3,05 млрд у межах програми Ukraine Facility, спрямованої на відновлення та інтеграцію.

— Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови. Разом ми впевнено рухаємося до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі, — зазначила Свириденко.

Вона подякувала європейським партнерам за підтримку.

ForUA нагадує, що програма Ukraine Facility передбачає надання Україні €50 млрд протягом чотирьох років, €39 млрд мають бути спрямовані до державного бюджету для забезпечення макрофінансової стабільності.

У документі зафіксовано зобов’язання української сторони гарантувати прозорість і належний контроль над використанням коштів, які виділяються в межах ініціативи.

Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) — це міжнародний механізм, який G7 реалізує в обсязі близько $50 млрд.

Створений для заморожених активів Центрального банку Росії, у подальшому – для повної конфіскації коштів з метою  відшкодування збитків, завданих війною.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

макрофінансова допомогаУкраїна-ЄСактиви рфЮлія Свириденко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Поет, який загинув на фронті, отримав посмертно звання Героя України
Війна 22.08.2025 16:48:59
Поет, який загинув на фронті, отримав посмертно звання Героя України
Читати
Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки для України на морі, - Зеленський
Полiтика 22.08.2025 16:32:01
Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки для України на морі, - Зеленський
Читати
Мобілізовані восени зможуть отримувати пільгову іпотеку під 3%
Економіка 22.08.2025 16:08:07
Мобілізовані восени зможуть отримувати пільгову іпотеку під 3%
Читати

Популярнi статтi