Повітряна розвідка США у рамках гарантій безпеки для України, – CNN

Сполучені Штати можуть надати Україні повітряну розвідку як елемент гарантій безпеки.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дискусії, що відбулися під час зустрічей керівників оборонних відомств НАТО.

У середу, 20 серпня, під головуванням очільника Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне відбулася зустріч керівників оборонних відомств країн Альянсу.

Під час засідання обговорювалися можливості надання Україні додаткової підтримки, зокрема – повітряної.

Того ж дня пройшла окрема нарада за участю голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Дена Кейна, командувача Європейського командування США та Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича, та міністрів оборони провідних європейських країн.

Протягом тижня військові лідери та планувальники аналізували різні сценарії: від можливої повітряної підтримки США (як із застосуванням безпілотників, так і пілотованих літаків) до готовності окремих держав направити війська до України, визначення баз НАТО, які можуть бути використані тощо.

– Можлива повітряна підтримка була основною темою обговорення, і що, хоча в адміністрації Трампа існує певне занепокоєння щодо залучення американських пілотів до виконання пілотованих місій повітряної підтримки над Україною, існує більша відкритість до виконання безпілотних місій повітряної підтримки, – повідомляє CNN з посиланням на джерело.

За даними співрозмовників видання, американські пілоти також можуть долучатися до проведення розвідувальних польотів над Україною.

Основна їхня мета – отримання детальних зображень лінії фронту та відстеження переміщень військ. Такий варіант розглядається як проміжний, оскільки він не передбачає залучення американських винищувачів для виконання поліцейських місій.

Старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Дженсен у коментарі CNN наголосив, що навіть використання безпілотних апаратів стане суттєвим кроком, адже це “залишить у Росії сумнів щодо того, наскільки серйозно США налаштовані”.