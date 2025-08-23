БпЛА спричинили масштабний збій у роботі російської залізниці

У Ростовській області Росії вранці 23 серпня вийшли з графіка руху та затримуються близько 40 поїздів. Про це повідомили у російській залізниці (РЖД), передає місцева служба Радіо Свобода.

У компанії заявили, що роботу контактної мережі в районі станції Сергіївка на ділянці Розсош – Сохранівка було порушено через падіння безпілотника. Повідомляється, що рух поїздів уже відновили, але 38 поїздів слідують із затримками до 3 годин 40 хвилин.

За останній місяць українські безпілотники вже кілька разів атакували залізничну інфраструктуру в південних регіонах Росії. Це призводило до затримок руху поїздів, зокрема, на магістральній лінії Москва-Ростов-Сочі.

Міноборони Росії заявляє, що в ніч на 23 серпня було «знищено сім українських безпілотних літальних апаратів літакового типу». Скільки дронів збити не вдалося, у відомстві не сказали.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що засоби протиповітряної оборони працювали в Чортківському, Шолоховському та Міллерівському районах.

«Через падіння фрагментів безпілотників у кількох місцях виникли пожежі, які були оперативно загашені. Ніхто з людей не постраждав», – повідомив Слюсар.

Волгоградський губернатор Андрій Бочаров заявив, що через падіння уламків БПЛА в обласному центрі було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За даними російської влади, постраждали троє людей.

З території південних регіонів Росії, як повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії, тієї ж ночі запускалися дрони по Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.