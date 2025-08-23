Протягом учорашнього дня рашисти скинули на Краматорськ 41 авіабомбу

Росіяни у п’ятницю, 22 серпня, здійснили масований обстріл Краматорська Донецької області. Окупанти загалом скинули на місто 41 керовану авіабомбу.

Про це в суботу, 23 серпня, повідомила Краматорська міська рада.

Як сказано в повідомленні, масований обстріл Краматорська тривав і вдень, і вночі. За цей час росіяни скинули на місто 41 авіабомбу з керованим модулем.

Значна кількість ударів припала на околиці громади. Місцева влада зафіксувала такі наслідки

поранено трьох цивільних осіб (двоє госпіталізовано, одна людина — на амбулаторному лікуванні);

пошкоджено 46 приватних житлових будинків (дахи, вікна, фасади);

пошкоджено 5 багатоквартирних будинків (вікна, балкони);

зруйновано/пошкоджено 8 приватних будинків;

пошкоджено 10 гаражів;

зазнали пошкоджень 2 магазини та станція технічного обслуговування;

було влучання у проїжджу частину;

навколо місць обстрілів — пошкоджено лінії електропередач, зв’язку, Інтернету.

На місцях, де виявлено пошкодження інфраструктури — триває ліквідація наслідків, фахівці відповідних служб працюють над ремонтом пошкоджених комунікацій.

У Краматорській міськраді нагадали, що жителі міста можуть повідомити про пошкоджене житло, зателефонувавши до міського контакт-центру за номером 099-099-1505. Для компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло потрібно скористатися державною програмою «єВідновлення». Заявки можна подавати через застосунок або портал «Дія», а також у ЦНАПі.