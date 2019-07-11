также в разделеПроисшествия
В ДТП под Николаевом погиб 10-летний мальчик, находившийся за рулем 18
В Ужгороде стреляли в офицера полиции-борца с контрабандой 29
ООС: Число обстрелов растет, один военный погиб, 7 – ранены 24
В Сумах произошла стрельба: ранена 15-летняя девушка 52
Боевики обстреляли грузовик военных на Донбассе: есть жертвы 69
На Тернопольщине повесился 12-летний мальчик 36
На Одесчине найден повешенным экс-глава РГА, у которого был конфликт с нардепом 105
Военный корабль РФ устроил провокацию в зоне учений «Си Бриз» 135
В Одессе умер мужчина, избитый охранником ночного клуба 19
За сутки на Донбассе ранены 5 военных, у еще 4 – боевые травмы 13
На Николаевщине 22-летний солдат-срочник умер от ранения в голову 54
На Донбассе погиб боец, почти два года находившийся в плену боевиков 46
Бил дубинкой и заставлял приседать: На Виннитчине полицейский издевался над мужчиной 38
В Лисичанске разрушается дом, жителей эвакуировали 63
В Скадовске мужчина нашел в квартире мертвыми сыновей и бывшую жену 88
Виновник смертельного ДТП с пассажирским автобусом арестован 30
В селе под Киевом сожгли магазин кандидата в нардепы 67
В ДТП на Киевщине сгорели двое военных 62

В связи со смертью девушки, которую парень облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, квалификацию преступления изменено на умышленное убийство с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Несмотря на оказание медицинской помощи, 10 июля  в больнице умерла Анастасия Ковалева, которую 02.07.2019 облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее парень.

Более подробная информация о причине смерти потерпевшей будет известна после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

В связи с этим, квалификацию уголовного преступления изменено с покушения на совершение умышленного убийства с особой жестокостью на законченный состав этого преступления и сейчас готовятся материалы для соответствующего изменения подозрения.

Избранная подозреваемому мера пресечения остается без изменений.

Группой процессуальных руководителей принимаются все необходимые меры для обеспечения беспристрастного и объективного расследования обстоятельств преступления.

Коллектив прокуратуры выражает соболезнования семье Анастасии. 

Напомним, 2 июля в Запорожье мужчина во время ссоры облил свою сожительницу горючей жидкостью и поджег ее. 28-летний мужчина облил невесту бензином и поджег прямо под окнами дома, где они жили якобы из-за ревности. Уже в суде мужчина плакал и объяснял - хотел таким образом «укрепить отношения» - не сжигать, а лишь напугать.

Как сообщали местные СМИ, у девушки было 90% ожогов тела, конечностей и головы. После двух операций по пересадке кожи сердце девушки остановилось, но врачам удавалось вернуть ее к жизни. Но организм не справился.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
15
Теги