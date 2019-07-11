В связи со смертью девушки, которую парень облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, квалификацию преступления изменено на умышленное убийство с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Несмотря на оказание медицинской помощи, 10 июля в больнице умерла Анастасия Ковалева, которую 02.07.2019 облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее парень.

Более подробная информация о причине смерти потерпевшей будет известна после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

В связи с этим, квалификацию уголовного преступления изменено с покушения на совершение умышленного убийства с особой жестокостью на законченный состав этого преступления и сейчас готовятся материалы для соответствующего изменения подозрения.

Избранная подозреваемому мера пресечения остается без изменений.

Группой процессуальных руководителей принимаются все необходимые меры для обеспечения беспристрастного и объективного расследования обстоятельств преступления.

Коллектив прокуратуры выражает соболезнования семье Анастасии.

Напомним, 2 июля в Запорожье мужчина во время ссоры облил свою сожительницу горючей жидкостью и поджег ее. 28-летний мужчина облил невесту бензином и поджег прямо под окнами дома, где они жили якобы из-за ревности. Уже в суде мужчина плакал и объяснял - хотел таким образом «укрепить отношения» - не сжигать, а лишь напугать.

Как сообщали местные СМИ, у девушки было 90% ожогов тела, конечностей и головы. После двух операций по пересадке кожи сердце девушки остановилось, но врачам удавалось вернуть ее к жизни. Но организм не справился.