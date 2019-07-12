Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил подготовительное заседание по иску Национального банка к экс-акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В июне 2018 НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области четыре иска к Коломойскому о взыскании с него как с финансового поручителя Приватбанка задолженности по кредитам рефинансирования соответственно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн, 0,5 млрд грн. Речь идет об обязательствах по договорам поручительства по задолженности, возникшей по состоянию на конец декабря 2015 года. О взыскании задолженности с Коломойского, которая начала формироваться уже с 2016 года, Нацбанк обратился 18 декабря 2018 с соответствующим иском в суд первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария).

Однако тогда Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в открытии производства по искам Нацбанка на основании того, что местом жительства ответчика является Женева (Швейцария), а не Днипро. В июле-августе 2018 Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе все решения суда первой инстанции.

Не соглашаясь с решениями судов, Национальный банк подал кассационные жалобы, указав на неправильное применение норм процессуального права, поскольку:

в договорах поручительства, заключенных между Коломойским и НБУ указано, что в случае, если на момент предъявления кредитором требования к поручителю об исполнении обязательства поручитель будет находиться за пределами Украины, дела о взыскании задолженности с поручителя будут рассматриваться в судах Украины;

по правилам территориальной юрисдикции этот иск должен рассматриваться в Хозяйственном суде Днепропетровской области, то есть по последнему известному зарегистрированному месту жительства или пребывания Коломойского в Украине.

В марте 2019 Большая Палата Верховного суда удовлетворила кассационные жалобы Нацбанка и отменила решение судов предыдущих инстанций, направив дело в Хозяйственный суд Днепропетровской области для решения вопроса об открытии производства. По возвращении дел из Верховного суда Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по всем исковым заявлениям НБУ.

«Украинской Фемиде понадобилось больше года для очевидных выводов, чтобы в конце концов открыть производство по искам о взыскании государственных средств. Национальный банк ожидает по результатам проведения подготовительных заседаний назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 и продолжит принимать правовые меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансированием», - отметил начальник Управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Справка: В 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем Приватбанка, в счет обеспечения погашения пяти кредитов рефинансирования, полученных Приватбанком за период 2008-2014 гг., заключил с Нацбанком договоры поручительства. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Национальным банком, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн. Коломойский не выполнил ни одного из этих обязательств перед НБУ.

Напомним, 14 мая и 11 июня Приватбанк выиграл в Верховном суде споры по искам компаний «Покровский ГОК», «Тровелко Холдингз Лимитед» и «Эрлан» об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ.