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Начальник Волынской таможни ГФС, которого прокуратура Киевской области подозревает во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением, объявлен в розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что досудебное расследование в отношении начальника Волынской таможни, а также двух его подчиненных инспекторов таможни, которые получали взятки от физических лиц за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины, завершено.

Задокументирован факт причинения госбюджету ущерба в сумме свыше 300 тыс. грн, вследствие злоупотребления начальником и инспекторами таможенного поста своим служебным положением.

В частности, доказано, что в 2017 году через Волынскую таможню ГФС из Польши на территорию Украины ввезена спецтехника. Однако с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоз товара провели только на бумаге, в действительности же техника осталась на территории Украины.

Кроме того, начальник Волынской таможни ГФС подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, который удален у последнего при проведении следственных действий.

В настоящее время четырем подозреваемым таможенникам, в том числе руководителю таможни, направлено сообщение о возможности ознакомления с собранными в ходе досудебного расследования доказательствами. После этого обвинительный акт по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 УК Украины будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту совершения руководителем Волынской таможни уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 УК Украины (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице). Он подозревается в наблюдении за своим подчиненным работником - начальником одного из таможенных постов Волынской таможни и членами его семьи. Указанную информацию получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем.

При этом, чиновник нарушил ряд конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Учитывая, что подозреваемый на вызов не явился и местонахождение не известно, он объявлен в розыск.
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