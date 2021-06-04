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Следователи Государственного бюро расследований разоблачили масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины.

Установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей, сообщила пресс-служба бюро.

Схема организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ривненской области. Во время обыска изъято 704,3 тыс. долларов США.

ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста.
ForUm

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